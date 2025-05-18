محمد رمضان يتحرّك لإنقاذ ابنه بعد قرار إيداعه دار رعاية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر مفاجئ لأزمة نجل الفنان محمد رمضان، الذي يواجه حكمًا بإيداعه في دار رعاية اجتماعية، كشفت مصادر أن رمضان سعى للتوصل إلى تسوية ودّية مع أسرة الطفل المجني عليه، من خلال التفاوض على التنازل عن القضية مقابل مبلغ مالي يُقدَّر بمليون جنيه، في محاولة لاحتواء الأزمة وإنهاء الخلاف قبل تفاقمه.

وكانت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر قد أصدرت قرارًا بإيداع نجل محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، وذلك على خلفية واقعة اعتدائه على طفل آخر داخل أحد الأندية، وهي الجلسة التي غاب عنها رمضان ونجله، فيما حضرت والدة الطفل المجني عليه.

وصرّح فريق الدفاع أن نجل محمد رمضان تعرّض لوعكة صحية عقب علمه بموعد الجلسة، مطالبًا بتأجيل المحاكمة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصدرت قرارها بشكل فوري.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدّمته سيدة اتهمت فيه نجل محمد رمضان بالتعدي على نجلها بالضرب أثناء اللعب في أحد النوادي بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، ليُحرَّر محضر بالواقعة ويُحال إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتُعد هذه الخطوة من رمضان محاولة لاحتواء تداعيات القضية قانونيًا وإعلاميًا، وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسؤولية المشاهير تجاه تصرّفات أبنائهم.