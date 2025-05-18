أحمد مكي يفجع بوفاة نجل شقيقته في فرنسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجع الفنان أحمد مكي وشقيقته المخرجة إيناس مكي بوفاة نجل شقيقتهما، المهندس الشاب أيمن داسولي، الذي وافته المنية خلال تواجده في فرنسا عن عمر ناهز 28 عامًا، في مصاب أليم هزّ عائلة الفنان المصري بعد فترة قصيرة من وفاة والدتهما.

ونعت إيناس مكي ابن شقيقتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث نشرت مقطع فيديو يتضمّن صورًا للراحل، وعلّقت قائلة: “الدعاء والفاتحة لابن أختي المهندس أيمن داسولي، 28 سنة، توفاه الله في فرنسا… ربنا يصبّر قلبك يا عزة يا أختي على الوجع ده وتقدري تتحملي هذا القضاء والقدر… إنا لله وإنا إليه راجعون.”

بدوره، عبّر أحمد مكي عن حزنه الشديد بفقدان ابن شقيقته عزة، وكتب على حسابه الرسمي: “اللهم ارحم ابن أختي عزة.. أيمن عبد الإله، وأدخله فسيح جناتك، وسامحه وأحسن إليه… نسألكم الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة، ولنا بالصبر.”

وتأتي هذه الفاجعة بعد أسابيع قليلة من وفاة والدة أحمد مكي، السيدة حورية محمد جمال الدين شاكر، التي أعلن عن رحيلها أيضًا عبر “إنستغرام”، طالبًا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

يُذكر أن أحمد مكي كان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “الغاوي”، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وبطولة نخبة من النجوم من بينهم عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، ومحمد لطفي.