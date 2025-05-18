درة تنضم إلى يسرا في فيلم “الست لما”: عودة قوية للسينما المصرية بعد 3 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة التونسية درة انضمامها رسميًا إلى فريق عمل فيلم “الست لما” من بطولة النجمة يسرا، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشرت صورة لسيناريو الفيلم مرفقة بإيموجي يدلّ على الامتنان، من دون أي تعليق.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التحضيرات النهائية التي تسبق انطلاق تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة. ويُشكّل “الست لما” عودة درة إلى السينما المصرية بعد غياب دام ثلاث سنوات، منذ مشاركتها في فيلم “جدران” عام 2022.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا ودرة، كل من ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، ومي حسن، إضافة إلى عدد من الوجوه الفنية الأخرى.

يُذكر أن درة كانت قد سجّلت عودة لافتة إلى السينما التونسية العام الماضي بعد غياب استمر 13 عامًا، من خلال فيلم “صاحبك راجل” الذي عُرض في دور السينما التونسية خلال شهر ديسمبر الماضي.