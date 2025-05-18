صفية العمري تردّ على شائعة الاعتزال: الفن حياتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة الكبيرة صفية العمري ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة MBC مصر، حيث تحدثت بصراحة عن شائعات اعتزالها، وتعرضها لعملية احتيال باسم الشيخ الشعراوي، وكواليس ما أشيع عن خلاف بينها وبين النجم الراحل محمود عبد العزيز.

في بداية اللقاء، نفت العمري ما يتردد عن اعتزالها الفن، مؤكدة: “أنا لم أعتزل، ولا يوجد فنان يعتزل إلا عندما يموت”، مشيرة إلى أن ابتعادها يعود إلى ضعف العروض الفنية التي تتلقاها، وأضافت: “تصلني سيناريوهات على واتساب، وبعض المشاهد تُكتب أثناء التصوير، وهذا أمر غير مقبول… لا أستطيع أن أهين تاريخي الفني”.

وكشفت عن واقعة احتيال غريبة تعرّضت لها، حين زارها شخص مدّعيًا أنه يحمل رسالة من الشيخ محمد متولي الشعراوي يطلب فيها تبرعًا لعلاج طفل. وأكدت أنها اكتشفت لاحقًا أن الأمر مجرد خدعة من محتال، وكانت تلك الحادثة سببًا في لقائها الحقيقي مع الشيخ الشعراوي بعد ذلك.

أما عن الجدل الذي أُثير حول خلافها مع الراحل محمود عبد العزيز، فأوضحت العمري أنها وافقت على المشاركة في مسلسل “باب الخلق”، لكنها انسحبت بعد أن أبلغها المخرج بحذف عدد من المشاهد لضيق الوقت، ما دفعها للاعتذار عن الدور.

وأضافت: “محمود عبد العزيز لم يزعل مني، كان فنانًا جميلًا، وكل الاحترام له… لم يكن هناك أي خلاف بيننا”.

ظهور صفية العمري كان مناسبة لتأكيد مكانتها الكبيرة كفنانة ملتزمة بتاريخها، ترفض تقديم أعمال لا تليق بمسيرتها، وتتمسّك بوضوحها وصدقها في مواجهة الشائعات.