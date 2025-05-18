شقيقة سعاد حسني تكذّب أسرة عبد الحليم حافظ: “الخطاب مُجتزأ وليس بخط يد السندريلا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت جانجاه عبد المنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، عن صمتها لتكذّب ما جاء في بيان أسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذي زعم نفي زواجه من السندريلا بعد نشر خطاب منسوب لها.

وفي تصريحات صحافية، قالت جانجاه إنهم “لم ولن يهتموا” بالبيان الصادر عن عائلة عبد الحليم، ووصفت المستند المنشور بأنه غير سليم، مؤكدة: “الخطاب مُجزأ، سطور منه محذوفة، والخط ليس خط يد سعاد حسني، بل يبدو حديثًا”. وأضافت متسائلة بدهشة: “هل يوجد خطاب من هذا النوع؟”.

يأتي ذلك بعدما كشفت عائلة عبد الحليم حافظ، للمرة الأولى منذ وفاته قبل حوالي خمسين عامًا، عن وثائق قالت إنها بخط يد سعاد حسني، توضح طبيعة العلاقة التي جمعتهما، مؤكدين أن الحب بينهما لم يصل إلى الزواج.

وبحسب بيان الأسرة، فإن الوثائق عُثر عليها ضمن مقتنيات الراحل التي احتفظت بها شقيقته السيدة علية، وتضمنت رسائل شخصية لم تُنشر من قبل. وذكرت العائلة أن مضمون الرسالة يُظهر ألمًا عاطفيًا مرّت به سعاد حسني، لكنها لم تذكر إطلاقًا أنها تزوجت عبد الحليم، ما ينفي – بحسب البيان – ما يُتداول منذ أكثر من 30 عامًا عن زواج سري بينهما.

كما شدد البيان على أن عبد الحليم حافظ لم يتزوج طوال حياته، بسبب حالته الصحية وحرصه على عدم ظلم أي شريكة حياة، معتبرين أن نشر هذه الوثائق جاء لحماية تاريخه وسمعته، بعيدًا عن السعي وراء “الترند”.

وفي ختام البيان، نشرت العائلة صورة عن الرسالة المنسوبة لسعاد حسني، والتي ورد فيها تعبيرها عن حزنها لفراق عبد الحليم، واصفة نفسها بأنها “أتعس مخلوقة على وجه الأرض”.