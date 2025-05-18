ميرنا وليد - بيروت - وثقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كل الاحتفالات والمفاجآت التي أ|قامها لها افراد عائلتها واصدقائها بمناسبة عيد ميلادها الذي صودف في 16 أيار.
وشاركت نانسي 5 فيديوهات من 5 احتفالات مختلفة لها بهذا اليوم المميز وعلقت على المنشور وكتبت: "هذا العام، لم أحتفل بعيد ميلادي فقط. كنت محاطة بعائلتي، وأصدقائي، وفريقي الرائع، وبكل منكم أنتم الذين غمرتموني بالحب في نفس يوم إطلاق أغنيتي "ورانا إيه "
وختمت برسالة مؤثرة الى محبيها: "أنتم من تجعلون عالمي أكثر إشراقًا، وأنا ممتنة جدًا لوجودكم في رحلتي"
كانت هذه تفاصيل خبر عيد ميلاد استثنائي لـ نانسي عجرم: 5 احتفالات مميزة وتعليق مؤثر - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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