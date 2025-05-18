أحمد سعد يحيي أولى حفلاته في أستراليا ويرفع العلم المصري على المسرح - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري أحمد سعد حفلاً استثنائياً في مدينة ملبورن الأسترالية مساء أمس في أولى حفلاته هناك، حيث رفع العلم المصري على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتصدر الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي اذ اشاد كثر بهذه الخطوة المميزة.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير المصري في أستراليا، والممثل المصري هاني رمزي، حيث رحب بهما سعد بحرارة على المسرح، معربًا عن سعادته بوجود الجالية المصرية والعربية في هذه المناسبة المميزة.

ويستعد أحمد سعد لإحياء حفله الثاني مساء اليوم في مدينة سيدني، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، في إطار جولته الفنية الأولى في أستراليا.