ميرنا وليد - بيروت - تنال السيدة جنى دليقان اهتمام الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمعلومات التي تقدمها الى متابعيها كونها أخصائية في الصحة النفسية ومعالجة بالتنويم الإيحائي السريري الا ان اهتمام الجمهور فيها لا يتوقف عند هذا الحد بل استطاعت ان تلفت الانظار أكثر وأكثر وان تنال فيديوهاتها على منصة "تيك توك" نسب مشاهدة عالية كونها تشبة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بشكل لا يصدق وكأنها شقيقتها التوأم وهذا ما أجمع عليه معظم المعلقين على فيديوهاتها على كل مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك لا تستغل جنى هذا الشبه في عملها بل تركز في تقديم محتواها الطبي المهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أخصائية نفسية تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب شبهها الكبير بسيرين عبد النور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.