أخصائية نفسية تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب شبهها الكبير بسيرين عبد النور!

ميرنا وليد - بيروت - تنال السيدة جنى دليقان اهتمام الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمعلومات التي تقدمها الى متابعيها كونها أخصائية في الصحة النفسية ومعالجة بالتنويم الإيحائي السريري الا ان اهتمام الجمهور فيها لا يتوقف عند هذا الحد بل استطاعت ان تلفت الانظار أكثر وأكثر وان تنال فيديوهاتها على منصة "تيك توك" نسب مشاهدة عالية كونها تشبة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بشكل لا يصدق وكأنها شقيقتها التوأم وهذا ما أجمع عليه معظم المعلقين على فيديوهاتها على كل مواقع التواصل الاجتماعي.



ومع ذلك لا تستغل جنى هذا الشبه في عملها بل تركز في تقديم محتواها الطبي المهم.