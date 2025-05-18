أمل علم الدين تتألق في مهرجان كان السينمائي وغياب جورج كلوني يثير التساؤلات

ميرنا وليد - بيروت - تألقت المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جورج كلوني، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة الحمراء في فرنسا، خلال حضورها العرض الأول لفيلم Bono: Stories of Surrender ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.

وقد تألقت المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان والمنتجة السينمائية، البالغة من العمر 47 عامًا، بفستان حريري أسود ضيق بأكتاف مكشوفة، أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة الكلاسيكية. وأكملت أمل إطلالتها بتسريحة شعر منسدل بلمعة أنيقة، مع أقراط ماسية متدلية أضافت لمسة فاخرة إلى مظهرها اللافت.

وتداولت الصحف مشاركتها هذه لأنها كانت لوحدها من دون جورج ما جعل البعض يعتقد ان هناك خلافات بينهما الا ان هذه المعلومات كلها تصب ضمن ايطار الاشاعات اذ ان جورج منشغل في تأدية مسرحيته التي تعرض على مسرح برودواي.