شكرا لقرائتكم خبر عن صالحة قاصين رائدة المسرح النسائي في مصر.. ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصادف اليوم الاحد الموافق 18 مايو ذكرى ميلاد الفنانة صالحة قاصين التي رحلت عن عالمنا في 9 أبريل 1964، الممثلة المصرية الرائدة صالحة قاصين، تُعتبر أول امرأة تقف على خشبة المسرح في مصر، كسرت بذلك تقاليد المجتمع التي كانت تمنع مشاركة النساء في الفن، لتحفر اسمها في تاريخ الفن العربي.

وُلدت صالحة في القاهرة في 18 مايو 1878، ضمن عائلة يهودية، واكتشف موهبتها الفنية الفنان محمود حجازي، شقيق عميد المسرح الغنائي سلامة حجازي، لتبدأ رحلتها الفنية التي غيرت وجه المسرح المصري.

صالحة قاصين



صالحة قاصين صالحة قاصين



انطلقت صالحة قاصين في عالم التمثيل عام 1904، حيث انضمت إلى فرقة سلامة حجازي، وشاركت في مسرحية «ضحية الغواية»، ثم عملت مع فرقة عزيز عيد في مسرحية «الملك يهوب»، كما تعاونت مع نجيب الريحاني، أحد عمالقة الكوميديا في ذلك العصر.

واجهت صالحة تحديات كبيرة في بدايتها، حيث كان الرجال يؤدون أدوار النساء على المسرح، لكنها كسرت هذا الحاجز، لتصبح أيقونة للمرأة العربية في الفن.

كانت شقيقتها جراسيا قاصين ممثلة أيضًا.

قضت صالحة قاصين سنواتها الأخيرة وهي تعاني من مرض الزهايمر، لتتوفى في 9 أبريل 1964، عن عمر ناهز 85 عامًا، تاركةً إرثًا فنياً يُذكر كواحدة من رائدات المسرح في العالم العرب

رغم قلة الأعمال المسجلة لها، تظل صالحة قاصين رمزًا للجرأة والريادة، حيث فتحت الباب أمام أجيال من الممثلات المصريات والعربيات لاحقًا.