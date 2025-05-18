شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح العالمي يختتم فعالياته غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُختتم مساء غد الإثنين، فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان المسرح العالمي، الذي نظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبقيادة الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، في دورة حملت عنوان "دورة الأساتذة"، تكريماً لرواد المسرح المصري.

شهد مهرجان المسرح العالمي حضورًا فنيًا وثقافيًا واسعًا، وتم خلاله تكريم أسماء بارزة تركت بصمة في تاريخ المسرح والدراما، من بينهم الفنان محمد رياض، الفنانة حنان كرم مطاوع، المخرج الكويتي محمد المنصور، والمخرج مازن الغرباوي.

تنوعت عروض المهرجان بين الكلاسيكي والمعاصر، بمشاركة عروض مثل: "ثريا"، "الوحش"، "نابولي مليونيرة"، "البؤساء"، و"صيد الفئران"، وغيرها من الأعمال التي حملت توقيع مواهب شابة أثبتت تميزها.

في ختام دورته كعميد للمعهد، عبّر الدكتور أيمن الشيوي عن فخره بما تحقق من إنجازات خلال فترة توليه، مؤكدًا أن المعهد سيظل منارة فنية، مشيرًا إلى أن "الأشخاص زائلون، لكن المعهد يبقى برسالته وأبنائه المبدعين".

أطلق المعهد اسم سعد أردش، جلال الشرقاوي، نبيل الألفي، وكرم مطاوع على الدورة الأربعين، تقديرًا لدورهم في تشكيل الوعي المسرحي، ورسالة وفاء لجيل المؤسسين.

أكد الشيوي أن المهرجان أصبح منصة لاكتشاف النجوم، وأن طلاب المعهد يواصلون التميز بحصد جوائز في مهرجانات مثل "ظفار" و"إبداع"، ما يعكس التطور الأكاديمي والفني الذي يشهده المعهد.