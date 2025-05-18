إنتصار في حديث من القلب عن علاقتها بلوسي

ميرنا وليد - بيروت - "جائزة الإبداع الفني" هي الجائزة التي نالتها الممثلة المصرية إنتصار في مهرجان المركز الكاثوليكي، وكيف لا وهي التي تجيد أدوارها ببراعة سواء الكوميدية أو الجادة في السينما والتلفزيون والمسرح، كما تتميز بعفويتها وقربها من الناس.
موقع "الفن" كان له لقاءً مع الممثلة إنتصار على هامش التكريم حيث تحدثت عن رمزية هذا التكريم لها وعرض مشاهد من أعمالها القديمة، وعن العلاقة بينها وبين الفنانة المصرية لوسي، وعن إحساسها تجاه أعمالها السابقة وأيضاً عن مشاريعها المقبلة.
كما وجهت إنتصار رسالة للمخرج المصري محمد سامي.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
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