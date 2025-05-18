خطوبة ابن جوليا بطرس والياس بو صعب البكر وخطيبته جذابة جداً - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابن الفنانة اللبنانية جوليا بطرس ونائب رئيس مجلس النواب في البرلمان اللبناني الياس بو صعب، سامر، مع خطيبته الشابة اللبنانية لانا نصولي التي اجمع كثر على جمالها وملامحها الناعمة وهما يرتديان خاتمي الخطوبة في اشارة الى اعلانهما ارتباطهما رسمياً بعد قصة حب جمعتهما.



و سامر هو الابن الأكبر لـ جوليا بطرس وإلياس بو صعب من موليد عام 1997، وهو الشقيق الأكبر لطارق. درس إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت وتخرد منها قبل 3 سنوات تقريباً. يُعرف سامر أيضًا بشغفه بالموسيقى، حيث يتمتع بموهبة فنية يحرص على ان يتابعها خاله الملحن زياد بطرس. يلفت سامر الأنظار بإطلالته ووسامته، بالإضافة إلى الشبه الكبير بوالده.