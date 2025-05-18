إطلالة هالي بيري تخفي وراءها تضحية غير متوقعة

ميرنا وليد - بيروت - لم تتناول النجمة العالمية هالي بيري أي طعام طوال اليوم قبل حفل ميت غالا.



حضرت الممثلة البالغة من العمر 58 عامًا أهم أمسية في عالم الموضة مساء الاثنين، لكنها اعترفت بأنها بعد مغادرتها متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، تناولت بعض الدجاج المقلي بعد أن بقيت طوال اليوم دون طعام لتتمكن من ارتداء فستانها المكشوف من تصميم لاكوان سميث، وقالت :"لم أتناول أي طعام طوال اليوم، وأنا أحاول ارتداء هذا الفستان".

ارتدت نجمة فيلم "لا تتركني أبدًا" فستانًا من تصميم لاكوان، وأوضحت أن أبرز ما في تلك الليلة كان رؤية العديد من النساء يرتدين ملابس من تصميمه أيضًا، بعد أكثر من عقد من بدء عملها مع مؤسس علامة الأزياء الفاخرة.

وأضافت: "أعتقد أن رؤية الجميع في الخارج بإطلالة أنيقة، كان أمرًا مميزًا حقًا أن أختار لاكوان، فهو من صمم فستاني، وكنتُ ملهمته. رؤيته يتألق الليلة ورؤية إبداعاته تنبض بالحياة على جميع من ألبسهم، كان أمرًا مميزًا حقًا. كان الأمر ممتعًا وسهلًا للغاية."