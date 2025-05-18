شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا اسثنائيا بالكويت يوم 20 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام لاحياء حفل استثنائى يوم 20 يونيو في ليلة طربية موسيقية ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2025 على مسرح ارينا الكويت تحت قيادة المايسترو هانى فرحات وتقد م أنغام باقة مميز من اغانيها القديمة و الجديدة .

وكانت قد أحيت مؤخرا النجمة أنغام حفلا غنائيا ناجحا وكامل العدد ضمن فعاليات مشروع ليالى مصر الثقافي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي أعلنت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر الحفل خلال أيام من طرحها وهو الحفل الذي قاد الأوركسترا به المايسترو هاني فرحات".

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعدة الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.

وفى سياق متصل تستعد أنغام للوقوف على مسرح قاعة "رويال ألبرت هول" فى العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى، لإحياء أول حفل لها هناك ضمن سلسلة حفلاتها العالمية التى تهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية، حيث يعد مسرح ألبرت هول أحد أبرز المسارح العريقة فى العالم، ومن أهم المسارح الموسيقية، والذى وقف عليه أكبر وألمع نجوم العالم الموسيقى.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 23 سبتمبر المقبل، بصحبة الأوركسترا الخاص بها، والتى تتعاون معها فى أغلب حفلاتها التى تقدمها أنغام، كما من المقرر أن تقدم عددا من الأغانى المتنوعة، بالإضافة إلى أغانى ألبومها الأخير تيجى نسيب، والذى لاقى نجاحا كبيراً على مستوى الوطن العربى.

يذكر أن آخر ألبومات النجمة أنغام هو "تيجى نسيب"، وكانت أبرز أغنياته: "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وألحان رياض الهمشرى الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً، وأغنية "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.