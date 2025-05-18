سيلين ديون بكلمات مؤثرة إلى جمهورها

ميرنا وليد - بيروت - في ظهور لافت ومؤثر، وجّهت النجمة العالمية سيلين ديون رسالة خاصة إلى جمهور "Eurovision 2025" خلال نصف النهائي، والذي أقيم مساء الثلاثاء، لتستعيد من خلالها فارقة في مسيرتها الفنية عندما فازت بالمسابقة قبل 37 عامًا ممثلةً سويسرا.



وأطلت سيلين في مداخلة مصوّرة قائلة: "لا شيء يسعدني أكثر من أن أكون معكم. ستحتل سويسرا دائمًا مكانة خاصة في قلبي، إنه البلد الذي آمن بي ومنحني الفرصة لأكون جزءًا من شيء استثنائي للغاية"، وأضافت: "فوزي عام 1988 كانت لحظة فارقة في حياتي وأنا ممتنةٌ جدًا لكل من دعمني".

وتابعت: "الآن، وبعد ٣٧ عامًا، أعرف ذلك. إنه لأمر جميل ومؤثر أن أرى سويسرا تفوز وتستضيف هذا الحدث الرائع مرةً أخرى".

كما شكرت سيلين سويسرا وجمهورها قائلة: "إلى شعب سويسرا، شكرًا لكم على حبكم. هذه الليلة لكم، وآمل أن تشعروا بالفخر مثلي".