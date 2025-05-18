شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أحمد آدم.. مسيرة حافلة بالكوميديا والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان أحمد آدم اليوم بعيد ميلاده الـ67، حيث وُلد في 15 مايو 1958 بالإسكندرية، ليكون أحد أبرز الممثلين الذين أضافوا بصمة مميزة في الأعمال الكوميدية والدرامية، حيث قدّم أكثر من 113 عملاً فنياً بين السينما والدراما والمسرح.

رغم عشقه للتمثيل منذ الصغر، واجه آدم صعوبات في بداية مشواره بسبب انتمائه لعائلة محافظة، مما دفعه لدراسة التجارة بجامعة الإسكندرية، وحصل على البكالوريوس إرضاءً لأسرته. بعد التخرج، انطلق في عالم الفن عبر مسرح الطفل بالإسكندرية، حيث قدّم عروضاً فردية تميزت بتقليد الفنانين، إلى أن اكتشفه صناع برنامج "سر الأرض"، واشتهر بشخصية "القرموطي" التي نالت إعجاب الجمهور.

بعد نجاحه في "سر الأرض"، لفت الفنان محمد صبحي نظرته إلى آدم، فضمّه إلى مسرحياته مثل "إنت حر" و"الهمجي"، كما شارك في فيلم "خمسة" عام 1985، لتبدأ بعدها مسيرته السينمائية الناجحة بأفلام مثل "يا مهلبية يا"، و"هارب من التجنيد"، و"المنسي" أمام عادل إمام.