شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تحيى حفلاً غنائياً في لبنان 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية مايا دياب، حفلاً غنائيًا فى لبنان، يوم الجمعة 23 مايو‎ الجارى، ومن المقرر أن تقدم مايا خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن.

وطرحت النجمة مايا دياب، مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عيش أحلى سنين" والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة، وكانت قد كتبت مايا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أغنية عيش أحلى سنين موجودة على كل المنصات علّوا الصوت وانبسطوا قد ما فيكن وأنا هالقد بحبكن".

وقد طرحت مايا أغنية "أمى يا أمى" فى شهر يونيو الماضى وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".

وكانت أحيت مايا دياب حفلا غنائيا فى المكسيك مؤخرا، وطرحت مايا دياب مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.