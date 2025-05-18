شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تُنهي تسجيل ألبومها الجديد وتستعد لإطلاقه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، الذي يضم قرابة 20 أغنية، بمشاركة نخبة من أبرز الملحنين والموسيقيين في العالم العربي، وضمت قائمة المشاركين في العمل كلًا من: أحمد المالكي، عمرو المصري، سامر أبو طالب، عمرو الخضري، أحمد علاء الدين، أحمد البرازيلي، زووم، نور عز الدين، وسام عبد المنعم، وتامر حسين، فيما تولى ماهر صلاح هندسة الصوت. وسوف تقوم هيفاء بطرحه اغنية تلو الأخرى بطريقة منفردة .



هيفاء وهبى

على الجانب السينمائي، تحضّر هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد "مملكة" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان مصطفى شعبان، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ويُخرجه عبد الوهاب السيد، الذي يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات قبل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

كما تنتظر هيفاء عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، الذي تقدم فيه دور فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتواجه سلسلة من المواقف. الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، ومحمد الكيلاني، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

يُذكر أن هيفاء وهبي حافظت على حضورها السينمائي خلال السنوات الأخيرة، بعد عودتها عام 2022 بفيلم "أشباح أوروبا" عقب غياب دام 8 سنوات منذ "حلاوة روح" (2014)، ثم شاركت في فيلم "رمسيس باريس" عام 2023، وواصلت مشوارها السينمائي بفيلم "ولاد المحظوظة" الذى انتهت من تصويره العام الماضى، وتستكمل تواجدها السينمائى بفيلم "مملكة" مع مصطفى شعبان.