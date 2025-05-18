شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رامي صبري والنجوم يحتفلون بعيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير والشخصيات العامة على مشاركة رجل الأعمال المهندس محمد عطا وحرمه سيدة الأعمال فاطمة المهدي الاحتفال بعيد زواجهما الثامن.



تألقت سيدة الأعمال فاطمة إبراهيم المهدي باطلالة ملكية بفستان خطف الانظار من تصميم العالمي هاني البحيري.



أحيا الحفل النجم رامي صبري الذي قدم عدد كبير من اغانيه الطربية والرومانسية التي تفاعل معها الجميع بالإضافة إلى عدد من نجوم الأغنية.



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (1)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (2)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (3)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (4)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (5)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (6)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (7)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (8)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (9)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (10)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (11)



عيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى (12)