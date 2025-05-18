شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تكشف عن صور لضيوف برنامج "فضفضت أوى" تقديم معتز التونى والعرض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Watch it الرقمية عن صور لضيوف برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجاتها الأصلية، والذى يقدمه المخرج معتز التونى ويخوض به تجربة البرامج التليفزيونية، والمقرر عرضه عبر منصتها خلال الفترة المقبلة.



هشام ماجد



معتزالتونى



عمرو يوسف



ماجد الكدوانى

يشهد برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة فى الوسط الفني منهم، منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، ميمى جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، احمد فتحى وآخرون، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

برنامج "فضفضت أوى" سيكون مختلفا تماماً، حيث يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يذكر أن المنتج أحمد الجنايني حقق نجاحاً مؤخراً بعد عرض مسلسل موضوع عائلى 3، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، الفنانة ياسمين وافي والفنانة رانيا يوسف.