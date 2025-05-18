شكرا لقرائتكم خبر عن "الزعيم" يكشف قصة الدور الذي اقنع والد عادل إمام بموهبته بعد رفضه التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الفيلم الوثائقي "الزعيم"، المذاع لأول مرة على قناة الوثائقية، قصة حياة الفنان الكبير عادل إمام، وأول عمل يشارك فيه عقب تخرجه من كلية الزراعة حيث شارك بدور صغير في مسرحية تلفزيونية تدعى "ثورة قرية" مع المخرج حسين كمال وتأدية جملة واحدة مقابل 20 جنيه.

وتطرق الفيلم لعدم اقتناع والد عادل إمام بموهبة نجله حتى شاهد تجسيده شخصية دسوقي أفندي في مسرحية أنا وهو وهي، ثم اعترف به كممثل بعد ما عمل دور دسوقي افندي وفرح بشدة بعد أن قال له أحد زملاءه في العمل "أنت ابو الممثل عادل امام".

يشارك في الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، عدد من أبرز نجمات الفن المصري الذين شاركوا في رحلة عادل إمام، مثل: يسرا، لبلبة، إسعاد يونس، إلهام شاهين، سوسن بدر، شيرين، إضافة لعدد من الفنانين والمخرجين والنقاد والكتاب، منهم الكاتب والسيناريست بشير الديك، في ظهوره التليفزيوني الأخير قبل رحيله، كما يحاول الفيلم الإجابة عن تساؤلات مهمة، منها: كيف استمر عادل إمام متربعًا على عرش الفن المصري والعربي أكثر من نصف قرن؟

