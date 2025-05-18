شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الزعيم.. مرحلة ولادة عادل إمام واكتسابه مهارة التشخيص من الأحياء الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض قناة الوثائقية الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "الزعيم" الذي يوثق حياة الفنان الكبير عادل إمام، وتناول ولادته في أحد المناطق الشعبية، حيث ولد في حي السيدة عائشة عقب أشهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية، ووالده كان موظفًا في وزارة الداخلية.

وتطورت طفولة عادلة امام وسرعان ما تقدمت سنواته والتحاق بمدرسة الحلمية الابتدائية واكتساب صفات أبناء الاحياء الشعبية بالتواجد في المناطق الشعبية ثم انتقاله لمرحلة التشخيص.

يشارك في الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، عدد من أبرز نجمات الفن المصري الذين شاركوا في رحلة عادل إمام، مثل: يسرا، لبلبة، إسعاد يونس، إلهام شاهين، سوسن بدر، شيرين، إضافة لعدد من الفنانين والمخرجين والنقاد والكتاب، منهم الكاتب والسيناريست بشير الديك، في ظهوره التليفزيوني الأخير قبل رحيله، كما يحاول الفيلم الإجابة عن تساؤلات مهمة، منها: كيف استمر عادل إمام متربعًا على عرش الفن المصري والعربي أكثر من نصف قرن؟

