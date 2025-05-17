نيكول كيدمان قبل حصولها على جائزة المرأة في الحركة: مهرجان كان السينمائي كان جزءًا من حياتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 11:54 مساءً - سيتم الاحتفاء بالممثلة والمنتجة نيكول كيدمان، في مهرجان كان السينمائي حيث ستتلقى جائزة «المرأة في الحركة» على هامش فعاليات المهرجان في حفل يجمع صناع الأفلام والمواهب وأعضاء لجنة التحكيم والمديرين التنفيذيين.

تم إطلاق برنامج «المرأة فى الحركة» في عام 2015 لتسليط الضوء على الإبداع والمساهمة التي قدمتها المرأة، سواء على الشاشة أو خارجها، في عالم الثقافة والفنون، وستكون نيكول الفنانة العاشرة التي تحصل على الجائزة بعد دونا لانجلى، جين فوندا، جينا ديفيس، سوزان ساراندون، إيزابيل هوبير، باتى جينكينز، جونج لى، سالما حايك بينولت، فيولا ديفيس وميشيل يوه.

نيكول كيدمان: "فخورة بالانضمام إلى هذه القائمة من النساء الاستثنائيات"

وقالت كيدمان، التي حضرت مهرجان كان آخر مرة في عام 2017 لتسلم جائزة الذكرى السبعين، «إنه لشرف حقيقي أن أتلقى هذه الجائزة من فرانسوا، وتييري، وإيريس، أصدقائي في مجموعة كيرينج المنظمة، وكذلك مهرجان كان السينمائى».

وأضافت: «فخورة بالانضمام إلى هذه القائمة من النساء الاستثنائيات اللاتي حصلن على هذا التكريم قبلي ــ الفنانات ورائدات الأعمال اللاتي أعجب بهن بشدة»، مشيرة إلى أن «مهرجان «كان السينمائي» كان جزءًا من حياتي لأكثر من 30 عامًا وأنا سعيدة بإضافة هذا التقدير المذهل إلى العديد من الذكريات التي صنعتها هنا».

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وقال فرانسوا هنرى بينولت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيرينج: «بالنسبة لهذه النسخة السنوية من Women In Motion، كانت نيكول كيدمان، التى تجسد تمامًا روح البرنامج، هي الخيار الواضح».

وذكرت إدارة المهرجان «من خلال معاييرها الفنية، وخياراتها الملتزمة، وعملها الملموس لتغيير صور المرأة في السينما، تُعدّ مثالاً واضحًا على ما دافعت عنه منظمة «نساء في الحركة» لعقد من الزمن».

عملت كيدمان مع نخبة من أعظم مخرجي الأفلام في العالم، منهم ستانلى كوبريك، جين كامبيون، لارس فون ترير، باز لورمان، صوفيا كوبولا، جاس فان سانت ورين، مُجسّدةً أدوارًا معقدة وقوية ساهمت في تحديث وتحسين صورة المرأة على الشاشة.

وقال تييرى فريمو، المندوب العام لـ مهرجان كان السينمائى: «نيكول كيدمان ممثلة موهوبة للغاية. لقد تركت مسيرتها السينمائية الغنية، وأداؤها البارع والمثير بصماتهما على تاريخ السينما المعاصرة. لقد عملت مع أبرز المخرجين، مانحةً إياهم تنوعها وحساسيتها اللانهائية. دورًا تلو الآخر، ومع الفروق الدقيقة ونقاط القوة والعيوب الخاصة بكل شخصية، جسّدت كيدمان نساءً يتحررن من قيودهن».

وأشادت رئيسة مهرجان كان السينمائى إيريس نوبلوخ بالتزام نيكول كيدمان بـ تمكين المرأة وقالت: «عندما تعمل ممثلة عظيمة مع ما يقرب من عشرين مخرجة فى غضون بضع سنوات، فإنها تُظهر للعالم مدى حيوية موهبة المرأة فى السينما حقًا».

من خلال كل هذه المشاريع، وبالطبع من خلال شركتها الإنتاجية، منحت نيكول كيدمان كل من يكتب ويخرج ويروى القصص كل الاهتمام الذي يستحقه هذا الصوت القوي والمتميز والعصرب الحازم هو ما نفخر بالاحتفاء به هذا العام.

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نيكول كيدمان أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا

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فازت نيكول كيدمان بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا الماضي ورُشِّحت لجائزة غولدن غلوب عن تجسيدها الجرىء لدور رئيس تنفيذى تبدأ علاقة غرامية في فيلم «بيبي جيرل». وكانت أيضًا قد حصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة التاسعة والأربعين من معهد الفيلم الأمريكي العام الماضي.

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