ديك رومي على السجادة الحمراء لمهرجان كان.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 11:54 مساءً - جمهور كبير يصطف يومياً بالساعات أمام قصر المهرجانات لمقابلة النجوم والمشاهير وعارضات الأزياء بمهرجان كان السينمائي، وقد ضجت السجادة الحمراء في النسخة 78 للمهرجان هذا العام بالعديد من نجوم الصف الأول كان من بينهم أنجلينا جولي، توم كروز، إيما ستون، والمزيد.

وفي رد كاربت مهرجان كان السينمائي في يومه الخامس الذي يوافق اليوم 17 مايو، يبدو أن هناك ضيفاً من نوع آخر غير النجوم والمشاهير اقتحم رد كاربت المهرجان في مشهد كوميدي، حيث ظهر للمرة الأولى ديك رومي بمهرجان كان السينمائي.

ديك رومي لأول مرة في مهرجان كان السينمائي

نحلة تطارد إيما ستون بمهرجان كان السينمائي

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لأول مرة على مدار تاريخه، تفاجأ الجمهور والحضور والمنظمين بوجود، وقد تبين أنه ضيف يرتدي زي، وقد وقف والتقط صورة تذكارية مع المخرج الفرنسي هوغو ديفيد وباقي فريق عمل فيلم "I Love Peru" الذي تم إقامة رد كاربت صغيرة له بالمشاركة مع رد كاربت فيلم Die my love للنجمة جينيفر لورانس وروبرت باتينسون.لم يكن مشهدهو الوحيد في نسخة مهرجان كان لهذا العام، فقد سبقه بيومٍ واحد مشهد لنحلة متطفلة التي استطاعت أن تتصدر المشهد وتقتحم رد كاربت المهرجان الذي يحظى بتأمين شديد جداً، بل وأثارت ذعر ورعب إيما ستون التي كانت تحاول تفادي ملامسة النحلة لها. ففي مقطع فيديو طريف، ظهرت ستون أثناء التقاط صورًا مع بيدرو باسكال وأوستن بتلر. وفاجأة، لاحظت نحلة تحلق فوقها مباشرةً وأشارت إليها، مما أجبرها على مقاطعة التصوير لتبتعد عن النحلة ضاحكة. ولحسن الحظ، هرع زملاؤها النجوم لإنقاذها ومنع أي لسعات، كما يمكن رؤية بتلر، البالغ من العمر 33 عامًا، وهو ينفخ لفترة وجيزة في اتجاه النحلة الفضولية، بينما كان باسكال، البالغ من العمر 50 عامًا، يضربها.

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