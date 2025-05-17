ما رأي لبلبة بإعادة تقديم فيلم "عصابة حمادة وتوتو" ؟ هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة المصرية لبلبة تحفظها على فكرة إعادة تقديم الفيلم الكوميدي الشهير "عصابة حمادة وتوتو"، الذي جمعها بالممثل المصري عادل إمام عام 1982، مؤكدة أن النجاح الذي حققه الفيلم يصعب تكراره بنفس الأثر، وقالت لبلبة خلال لقائها مع برنامج "سينماتك"، تعليقًا على خطط إعادة إنتاج العمل: "أنا ضد إن الفيلم يتعمل من تاني.
.. النكتة ما تتقالش مرتين، تتقال مرة واحدة وخلاص، وأضافت : "لو اتعمل جزء تاني مش هيحقق نفس النجاح اللي حققناه وقتها... الفيلم لسه عايش لحد النهاردة، وده أكبر دليل على قيمته."، وكان منتج العمل قد حصل على حقوق إعادة تقديم "عصابة حمادة وتوتو"، ضمن موجة إعادة إحياء أفلام كلاسيكية قدّمها الزعيم عادل إمام، والتي تتضمّن أيضًا مشاريع مثل "شمس الزناتي" من إخراج عمرو سلامة، وبطولة محمد إمام، و"البحث عن فضيحة" بإدارة رامي إمام، وبمشاركة هشام ماجد وهنا الزاهد.
فيلم "عصابة حمادة وتوتو" من تأليف أحمد صالح، وإخراج محمد عبد العزيز، وتدور أحداثه حول زوجين يتحوّلان إلى لصّين بعد تعرّض "حمادة" للظلم من مديره في شركة السياحة، ليشكّلا عصابة طريفة تسعى للثراء عبر سلسلة من السرقات التي تتحول إلى مغامرات كوميدية.
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