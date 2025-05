رايلي كيو تنضم لفيلم "Out of This World"

ميرنا وليد - بيروت - انضمت النجمة الأميركية رايلي كيو إلى بطولة فيلم "Out of This World"، في عمل سينمائي جديد يُوقّعه المخرج الإسباني المثير للجدل ألبرت سيرا، في أول تجربة له باللغة الإنغليزية.



الفيلم يقدّم رؤية درامية لحالة الصراع بين الشرق والغرب، من خلال قصة وفد أميركي يسافر إلى روسيا في ظل الحرب الأوكرانية، محاولًا التفاوض على حلّ لنزاع إقتصادي يعكس صدام القوى العظمى، العمل سيُصوّر بالإنغليزية، مع إدماج حوارات باللغة الروسية لخلق أجواء أكثر واقعية.

المشروع يضم أيضًا النجم الأميركي الحائز على الأوسكار ف. موراي أبراهام، إلى جانب الممثلة الروسية إليزافيتا يانكوفسكايا، مما يمنح الفيلم طابعًا دوليًا وثقافيًا متنوعًا.

إختيار رايلي كيو، التي أثبتت موهبتها في أعمال مثل "Daisy Jones & The Six"، يأتي في سياق رهان واضح على أداء نسائي قوي قادر على حمل التوتر الدرامي للفيلم.

يُذكر أن ألبرت سيرا حصد إشادات واسعة عن أفلامه السابقة، أبرزها "Pacifiction" الذي نافس في مهرجان كان وفاز بجوائز رفيعة، وفيلمه الأخير "Afternoons of Solitude" الذي نال جائزة "Golden Shell" في مهرجان سان سيباستيان.

فيلم "Out of This World" يعد بجمع السياسة والفن في مزيج مشحون بالأسئلة والأفكار، ومن المنتظر أن يُشكّل محطة بارزة في مسار سيرا وكيو على حدّ سواء.