كريم الشناوي: "إش إش" الأعلى مشاهدة مش "لام شمسية" .. وهذا ما قاله عن محمد سامي

ميرنا وليد - بيروت - تحدّث المخرج المصري كريم الشناوي عن طبيعة المنافسة في موسم دراما رمضان 2025، في حوار ضمن برنامج "ضيفي مع "، مؤكدًا أن تركيزه لا ينصب على نسب المشاهدة بقدر ما يهتم بقيمة العمل وتأثيره على المدى الطويل، وقال الشناوي: "مش مهم أكون الأعلى مشاهدة، المهم أكون عارف أنا عايز أقدّم إيه.

مسلسل (إش إش) مثلاً حقق نسب مشاهدة أعلى من (لام شمسية)، لكن ده مش في إطار المنافسة بالنسبة لي، النوعية دي مطلوبة، وفي جمهور بيحبها، وأستاذ محمد سامي مبدع فيها وأنا لا أستطيع تقديم ما يقدمه، وهو أيضًا لا يقدم ما أقدمه أنا"، وأضاف: "السوق محتاج تنوّع، ومفيش منتج هيكرر تجربة لو الجمهور مش متجاوب. لو كنت مهتم أكون الأعلى مشاهدة، كنت هاخد قرارات تانية تمامًا، بس أنا بهتم أكون الأهم، وأقدّم أعمال تعيش أطول"، وشارك كريم الشناوي في الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل "لام شمسية" الذي عُرض خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، وتكوّن من 15 حلقة فقط، في تجربة درامية مختلفة عما اعتاده الجمهور.

المسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة "سرد"،، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، والطفل علي البيلي، إلى جانب نخبة من الممثلين .