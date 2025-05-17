إنجي المقدم توجه رسالة قوية للسيدات وتردّ على انتقادات السوشيال ميديا

في رسالة قوية للسيدات، قالت الفنانة إنجي المقدم، إنه على المرأة أن تكون قوية وتفخر بأنوثتها، من دون أن تقارن نفسها بالرجل، مؤكدة أن هناك بعض الانتقادات الخاصة بالسوشيال ميديا تستفيد منها وتلتفت لها.

أضافت إنجي في تصريحات صحافية على هامش ندوة لمناقشة الأعمال الموجهة للمرأة: "أقول للمرأة كوني قوية وواثقة من نفسك، كوني أنثى، متلعبيش دور مش بتاعك إحنا مش رجالة، إحنا ستات وبنكمل بعض، خليكي فخورة بأنوثتك وكونك امرأة".

تابعت: "إحنا مش زي الرجالة ولا عايزين نبقى زي الرجالة، إحنا لينا دورنا اللي بنعمله والرجالة ليهم دورهم اللي بيعملوه، وبنكمل بعض".

وعن رأيها في فكرة المنافسة، أوضحت: "نجاح الآخر مبينقصش من نجاحنا خالص، ولما بشوف ست موهوبة وشاطرة وناجحة دي حاجة إضافة ليا وبحس كأن أنا اللي نجحت، وإحنا كبني آدمين كلنا واحد".

وبشأن كيفية تعاملها مع الانتقادات، أضافت المقدم: "الانتقادات على السوشيال ميديا أحيانًا بتفيد وبتعلم منها وبشوف عندهم حق وممكن أخد بيها وأركز معها، لكن لو انتقاد من غير سبب مبركزش فيه، ونجاح الآخرين مبينقصش من نجاحي".

يشار الى أن إنجي المقدم شاركت ضمن السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سيد الناس"، والعمل من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، وعدد آخر من الفنانين.

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