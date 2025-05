تامر حسني يحيّر جمهوره حول حفله المقبل

بطريقة مبتكرة، روّج الفنان تامر حسني لحفله الجديد المنتظر يوم 23 أيار (مايو) الجاري، معلناً عن زيادة فقرة ثالثة مع باقي الفقرات، حيث قرر تقديم فقرة شعبي مع مطرب مشهور، من دون أن يعلن عن هويته، تاركًا تخمين اسمه للجمهور، ليضعهم في حيرة حول الاسم الذي سيشارك نجمهم في حفله.

نشر تامر عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام"، صورة له وبجواره شخص قد أخفى ملامحه، وكتب معلقاً عليها: "إحنا عشان خاطركم في الحفلة زودنا فقرة الشعبي، وبقوا 3 أفكار، الأولى أنتم اخترتوها، وهي تغيير توزيع أغنية come back to me لتوزيع شعبي، والفكرة الثانية لأول مرة هنغني أغنيتي الجديدة المقص، بحضور حبيبي الفنان الكبير رضا البحراوي".

أضاف: "الفكرة التالتة إني هقدم أغنية شعبي جديدة في الحفلة، وهيشاركني فيها ضيف، أنا مغنتش معاه قبل كده، والضيف ده أنا بحبه جدا توقعوا أنتم بقى هو مين، أهوه قاعد جنبي منور أهوه يلا توقعوا، قولتلكم إن السنة دي محدش يتوقعني خالص".

يُذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلم "ريستارت"، المقرر له عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولة العمل كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، رانيا منصور، بالإضافة الى العديد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، أحمد حسام ميدو، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتناول مشاكل السوشيال ميديا، والأضرار السلبية لها.

