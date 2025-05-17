درة تعلن انضمامها ليسرا بعد غياب ثلاث سنوات عن السينما

أعلنت النجمة التونسية درة من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على "إنستغرام" عن انضمامها الى فريق عمل فيلم "الست لما" من بطولة النجمة يسرا، وذلك في إطار تحضيرات العمل التي تُجرى حالياً تمهيداً لانطلاق التصوير خلال أيام.

وأعلنت درة عن انضمامها الى فريق عمل الفيلم بعد نشرها صورة لسيناريو العمل من دون تعليق، مكتفية بوضع إيموشن يوحي بالشكر والامتنان.

يمثل فيلم "الست لما" عودة درة الى السينما المصرية بعد غياب دام ثلاث سنوات منذ مشاركتها في فيلم "جدران" في العام 2022، والفيلم يضم نخبة من النجوم الى جانب يسرا ودرة، منهم ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، بالإضافة الى عدد آخر من الفنانين، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، ومن إخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

الجدير بالذكر أن درة كانت قد عادت الى السينما التونسية العام الماضي بعد غياب دام نحو 13 عاماً، وذلك من خلال فيلم "صاحبك راجل" الذي عُرض في دور السينما التونسية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :