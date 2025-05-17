شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط تدفعك لمشاهدة فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز فور طرحه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل صناع فيلم المشروع أكس بطولة النجم كريم عبد العزيز بالعرض الخاص للعمل غدا وسط حضور عدد كبير من الفنانين وصناع الفيلم وعدد كبير من الإعلاميين والنقاد وغيرهم، من إخراج بيتر ميمى، حيث من المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائي فيلم المشروع X العمل الأضخم إنتاجيا في عام 2025 وذلك يوم الخميس المقبل بجميع سينمات جمهورية مصر العربية.

وخلال السطور التالية نستعرض عدة نقاط تدفعك لمشاهدىة فيلم المشروع x ، وهى كالتالى:

الفيلم يطرح لأول مرة بالسينمات بتقنيات IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

الفيلم يتضمن العديد من المغامرات التي صورت في عدد من الدول حول العالم بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا والبحر الأحمر.

قصته المشوقة التي تجمع بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، ورحلة محفوفة بالغموض تمتد من الهرم الأكبر في الجيزة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات.



الفيلم يتضمن مشاهد صورت تحت الماء، بالإضافة إلى الاستعانة بغواصات حقيقية بالإضافة إلى الطائرات في قالب سينمائي معاصر يناسب الجمهور المحلي والعالمي.

فيلم "المشروع x" من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث يتم تصويره فى أكثر من دول ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية نظرًا لطبيعة أحداثه التي تعتمد على التنقل بين مختلف الدول، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر مايو الجارى.

فيلم "المشروع x" من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، عصام السقا ، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوروبية، ويواجه العديد من التحديات خلال رحلته لمطاردة هذه العصابة.

الفيلم يسجل تعاونًا جديدًا بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.

