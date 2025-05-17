تعليقها صادم.. هذا هو رأي لبلبة في إعادة تصوير جزء ثان من عصابة حمادة وتوتو

هذا هو رأي لبلبة في تقديم جزء ثان من عصابة حمادة وتوتو!

"عصابة حمادة وتوتو" بنكهة جديدة

هذا هو موقف الزعيم من إعادة تقديم أعماله!

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 10:20 مساءً - بعد إعلان المنتج ريمون رمسيس شراء حقوق فيلم "عصابة حمادة وتوتو"؛ والذي عُرض عام 1982، من بطولة الزعيم؛ ليقدم جزءاً ثانياً من الفيلم بأبطال جُدد وحبكة درامية جديدة، حرصت بطلة الجزء الأول النجمةالكشف عن رأيها في تقديم جزء ثان من الفيلم، مؤكدة أنها ضد الفكرة ولا تتوقع نجاحها.أعربت الفنانة لبلبة من خلال لقاء تلفزيوني مع موقع "سينماتك" عن رفضها لتقديم جزء ثان من فيلم "عصابة حمادة وتوتو" والذي شاركت في بطولته مع الزعيم، حيث قالت: "طبعاً أنا ضد أنه يتعمل جزء ثان، فالنكتة لا تُقال مرتين، هي تُقال مرة وأحدة فقط".وأكملت: "وأعتقد إذا تم تصوير جزء ثان من الفيلم لا أتوقع نجاحه مثلما نجحنا نحن النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بالجزء الأول، فالفيلم عايش حتى اليوم".كان المنتج ريمون رمسيس قد زف خبراً ساراً للجمهور خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال إعلانه شراء حقوق فيلم "عصابة حمادة وتوتو"؛ ووفقاً لتصريحات ريمون رمسيس الصحفية، أوضح أن أحداث الجزء الثاني من الفيلم يجسد جرائم مشابهة لحمادة وتوتو، وإنه يعمل على اختيار فريق عمل لتجسيد الأدوار الرئيسية.فيلم "عصابة حمادة وتوتو" من تأليف أحمد صالح وإخراج محمد عبد العزيز، وتدور أحداثه بعد أن يقترح "حمادة – عادل إمام" على صاحب شركة السياحة التي يعمل بها مشروعاً لتطوير الشركة، لينسب صاحب الشركة المشروع لنفسه، ويطرد "حمادة"، ولا يجد أمامه هو وزوجته توتو والتي جسدت شخصيتها النجمة لبلبة، وابنهما الصغير سوى السرقة كمصدر للحصول على المال، ليكون هو وزوجته عصابة وتتعدد سرقاتهما، ويصبحا من كبار رجال الأعمال.اطلعوا على لبلبة.. رحلة من النجاح بين السينما والاستعراضكان المخرج رامي إمام قد كشف عن رأي والده الزعيمفي إعادة تقديم فيلم "البحث عن فضيحة"، وعن رأيه في موهبة هنا الزاهد، حيث قال: "ناس كتير متعرفش أن أنا أول واحد طلعت هنا الزاهد على الشاشة كانت ما زالت صغيرة جداً في مسلسل "مأمون وشركاؤه" لأنها موهوبة وعجبتني جداً، وجسدت الدور بشكل جيد جداً وكانت ممتازة في الدور".وعن موقف الزعيم من إعادة تقديم أفلامه أكمل رامي إمام: "على عكس ما ناس كتير فاهمة هو مش ضد إعادة تقديم الأفلام والتكنولوجيا الجديدة من حقها تظهر في الفيلم، المهم عنده في طريقة التناول وميكونش العمل الجديد بره سياق القديم".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».