ما بين التكريمات والإطلالات المميزة.. مشاركة نجمات الفن العربي في مهرجان كان 

يسرا .. وكاريزما طاغية

أمينة خليل.. وتكريم مميز

إلهام علي .. لأول مرة في كان

نادين نجيم .. وجائزة القيادة النسائية في فرنسا

نسرين طافش .. وحضور مميز على السجادة الحمراء لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning

هدى الإتربي .. وإطلالة أنيقة في مهرجان كان السينمائي

بلقيس فتحي .. أميرة من أميرات ديزني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 10:20 مساءً - تألقت العديد من نجمات الفن العرب على السجادة الحمراء وأثبتن حضورهن بقوة، وذلك خلال حضورهن فعاليات الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي 2025، سواء على السجادة الحمراء أو ضمن الفعاليات الرسمية، مما يعكس تزايد تأثير المرأة العربية في صناعة السينما العالمية.وكان من أبرز النجمات الحاضرات يسرا، أمينة خليل، نادين نجيم، وأخريات، وسوف نستعرض في هذا الموضوع تواجد ومشاركة نجمات الفن العربي فيحرصت الفنانة المصرية يسرا على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 78 من، التي تقام من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالمياً.وتأتي مشاركة الفنانةفي مهرجان كان السينمائي الدولي بدورة هذا العام التي تشهد عودة تواجد الجناح المصري للتواجد مرة أخرى، وذلك بتنظيم مشترك بين لجنة مصر للأفلام، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة السينمائي، بهدف تسليط الضوء على السينما المصرية وربطها بالمشهدين العربي والعالمي، وبناء شراكات قوية مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.ومن المتواجدات والتي أثبتت حضورها بشكل مميز؛ الفنانة المصرية أمينة خليل والتي تم تكريمها في حفل "المرأة في السينما" السنوي، الذي تُنظّمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، على هامش مهرجان كان السينمائي، في دورته الثامنة والسبعين.وقد تحدثتخلال لقائها الخاص مع "الخليج 365" عن تكريمها هذا العام ورد فعلها بعد معرفة الأمر قائلة: "كنت فخورة جداً جداً لما وصلتني الأخبار بأني سيتم تكريمي هنا، هذا العام، وأنا أحب جداً مهرجان البجر الأحمر السينمائي، وأدعمه منذ الدورة الأولى، وكنت بلجنة التحكيم في إحدى الدورات، كما أنني أحب دائماً حضور حفل "المرأة في السينما" لأنه معبّر جداً عن ستات السينما".وتابعتأن نساء السينما يحببن ويدعمن بعضهن موضحة: "شيء جيد أن تكون هناك مؤسسة مثل البحر الأحمر السينمائي، سمحت أن تجتمع السيدات من حول العالم ويكون بينهن لغة حوار مفتوح دائماً ما بين سيدات من مختلف الثقافات المتنوعة ونوعية أفلام مختلفة، وذلك مهم جداً أن تكون هناك مؤسسة تقدم لنا مساحة أن نعمل، أنا مبسوطة جداً لكل الستات اللواتي يكرَّمن معي هذا العام".وكشفتأنه عندما يذكر أمامها جملة "النساء في السينما" تشعر بأن المشوار السينمائي الذي تأسس منذ سنوات طويلة من سيدات السينما المصرية وأفلام الأبيض والأسود يوحي بالفخر موضحة: "حاسة إن أي ست عملت فيلم أو حطت مجهود في عالم السينما، فهي بالتأكيد سهّلت لنا كجيل حالي الطريق أن نصل لما نحن فيه حالياً".يذكر أن أُقيمت فعالية المرأة في السينما Women in Cinema التي تحتفل بالنساء اللواتي يُحدثن نقلة نوعية في مسيرتهن المهنية من جميع أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا، سواء من هنَّ أمام الكاميرات أم من هنَّ خلفها، مساء يوم الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي 2025، وبحضور النساء المكرمات وكذلك عدد من نجوم السينما ومشاهير العالم.وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.اطلعوا على قبل تكريمها على هامش مهرجان كان 2025.. أمينة خليل صوت المرأة في الدراما المصريةوعلى غراركان للفنانة السعودية إلهام علي حضور وتكريم مميز، حيث التقت "الخليج 365" بالفنانة إلهام علي على هامش فعالية المرأة في السينما Women in Cinema بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري.وقد هنأت الخليج 365 إلهام علي بعد تكريمها في فاعلية Women in Cinema التي أقيمت خلال المهرجان، وعبرت إلهام عن سعادتها بهذا التكريم، وكشفت أن إطلالتها هذا اليوم جاءت من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير أنطوان قارح.أكدت إلهام على حماسها الكبير بهذا التواجد، خاصة وأنها المرة الأولى التي تحضر فيها مهرجان كان السينمائي الدولي، واعتبرت تواجدها هذا العام ليس مجرد زيارة عابرة، بل هو تكريم بدعم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن فعاليات كان.وتوجهت إلهام بالتهنئة لجميع نجمات الوطن العربي المشاركات المتواجدات في المهرجان، وخاصة النجمات اللاتي حصلن على تكريم في هذه الدورة.أما النجمة اللبنانية نادين نجيم قد أضافت نجاحاً جديداً إلى مسيرتها اللامعة بعد أن تم تكريمها بجائزة القيادة النسائية خلال حفل Listen to Her Parole الذي أقيم على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 78.التكريم جاء تقديراً لإنجازاتها الفنية والإنسانية، ولتأثيرها الكبير في تمكين المرأة العربية على الساحة العالمية؛ هذا التكريم لم يكن فقط تكريماً لشخص نادين نجيم الفنانة، بل أيضاً لمساهمتها الكبيرة في تمكين المرأة. حيث عبرت نادين عن سعادتها البالغة بتسلم جائزة القيادة النسائية، التي قدمتها لها معتبرة إياها دافعاً للاستمرار في مسيرتها.وتحدثت نادين في تصريح لها خلال الحفل: "أنا فخورة أن أكون جزءاً من هذا الحدث المميز. هذا التكريم مسؤولية جديدة، وأنا أكرس هذه الجائزة لكل امرأة حولت شغفها إلى تأثير حقيقي في مجتمعها".في كلمتها بعد تسلم الجائزة، أكدتأن القيادة الحقيقية لا تتمثل فقط في الضوء الذي يسلط على الشخص، بل في كيفية استخدام ذلك الضوء من أجل رفع الآخرين ومساندتهم في رحلتهم الخاصة.وأضافت: القيادة هي استخدام صوتك ورؤيتك لإلهام الآخرين، وأنا ممتنة لأنني استطعت أن أروي قصصاً تعكس القوة والصلابة في شخصيات النساء.وتابعت نادين نجيم: هذه الجائزة ليست لي فقط، بل هي لكل امرأة تحدت الظروف وأخذت على عاتقها مهمة إحداث تغيير في مجتمعها. أهدي هذه الجائزة لكل امرأة تتحول شغفها إلى تأثير حقيقي، وأشاركها مع كل النساء اللاتي سبقنني، وتلك التي تمشي بجانبي، وكذلك الجيل القادم الذي بدأ بالفعل في إعادة كتابة القواعد.كما خضعت لجلسة تصوير قبل حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي التي تقام من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالمياً.ونشرت نادين نجيم، جلسة التصوير على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكذلك عبر حسابها بمنصة (إكس)، وظهرت نادين بإطلالة ساحرة ارتدت فيها فستاناً أبيض طويلاً وبسيطاً ورقيقاً في نفس الوقت، لاقى إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، ويأتي ذلك قبل حضور نادين فعاليات السجادة الحمراء لحفل الافتتاح لـ مهرجان كان السينمائي الدولي والتقطت العديد من الصور بالفستان الأبيض على السجادة الحمراء لتوثق لحظات حضورها فعاليات المهرجان.كما حرصت الفنانة نسرين طافش على حضور العرض الخاص لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning للنجم توم كروز المقام على هامش فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث تواجدت نسرين طافش على السجادة الحمراء التي تسبق انطلاق عرض الفيلم، الذي يحضره عدد من نجوم السينما والمشاهير.وقد تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع اعتمادها لمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.نشرت الفنانة المصرية هدى الإتربي مقطع فيديو أثناء تواجدها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78 بفرنسا، وهي الزيارة الثانية لها على التوالي للمهرجان السينمائي العريق، حيث خطفت الأضواء بتواجدها على السجادة الحمراء في دورة العام الماضي.وتألقت الإتربي بإطلالة ساحرة بفستان أبيض أنيق وكتبت: "لا يوجد شيء يبدو سحرياً مثل التواجد في كان".وعبرت هدى الإتربي عن سعادتها بتواجد الجناح المصري في فعاليات مهرجان كان السينمائي، وأكدت حرصها على التواجد في فعاليات المهرجان ومقابلة كبار النجوم العالميين للعام الثاني على التوالي.وكأميرة من أميرات ديزني، تألقت المطربة بلقيس فتحي على السجادة الحمراء لفيلم "Dossier 137"، والذي عُرض ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان كان السينمائي الدولي، وظهرت بفستان لامع منفوش يجمع درجات اللون الأزرق، كما زينته بمجوهرات ماسية، مع شعر قصير ومكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.



