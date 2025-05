من إنتاجها وبطولتها.. فيلم Die, My Love لـ جينفير لورانس يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي

أحداث وفريق عمل فيلم Die, My Love

تجربة جينيفر لورانس مع الإنتاج السينمائي

جينيفر لورانس تُرزق مولودَها الثاني

https://www.instagram.com/p/DH6CXB5Rlns/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DH6CXB5Rlns/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DH6CXB5Rlns/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 10:20 مساءً - يُعرض اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ78 منأحدث أفلام النجمةDie, My Love، الذي تُشارك ببطولته وإنتاجه، ويُنافس الفيلم بالمسابقة الرسمية للمهرجان.وتدور أحداث فيلم Die, My Love في إطار من الإثارة حول سيدة تُصبح أماً لأول مرة، وتُصاب باكتئاب ما بعد الولادة، وأيضاً بمرض الذهان، وبشكل خاص بعد انهيار علاقتها الزوجية.وتشهد فعاليات المسابقة الرسمية بالدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي العرض العالمي الأول للفيلم بالمسابقة الرسمية، ويأتي الفيلم من إخراج لين رامزي وسيناريو وحوار إندا والش، أليس بيرش وأحداثه مقتبسة من رواية بالاسم نفسه للكاتبة أريانا هارويتز، وصدرت عام 2017، ويأتي الفيلم من إنتاج النجمة جينيفر لورانس التي تُجسِّد بطولة الفيلم أمام روبرت باتينسون.يُمكنكم قراءة: قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان السينمائيويُعَدُّ فيلم Die, My Love هو التجربة الثانية للنجمةبعالم الإنتاج السينمائي، وكانت تجربتها الأولى عام 2022 من خلال إنتاج فيلم " Causeway"، الذي جسَّدت بطولته أمام بريان تيري هنري.ودارت أحداث فيلم "Causeway" حول جندية أمريكية تُعاني من آثار إصابة بالغة بالمخ في أثناء مُشاركتها بالحرب في أفغانستان، وتبدأ في الكفاح لاستعادة حياتها السابقة والتأقلم مع الأمر، وجاء الفيلم من إخراج ليلى نويجباور ومن تأليف أوتسيا موشفيغ، إليزابيث ساندرز.رحبت النجمة العالمية جينيفر لورانس، هي وزوجها كوك ماروني بمولودها الثاني، وشوهد الزوجان وهما في نزهة معًا في مدينة نيويورك يوم الاثنين 31 مارس الماضي، بعد ولادة طفلهما، وفقًا لما أكدته مصادر لمجلة "People". هذا ولم يُدلِ الزوجان بأي تفاصيل عن الولادة ولم يكشفا عن اسم الطفل أو نوعه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».