من إنتاجها وبطولتها.. فيلم Die, My Love لـ جينفير لورانس يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 10:20 مساءً - يُعرض اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025 أحدث أفلام النجمة جينيفر لورانس Die, My Love، الذي تُشارك ببطولته وإنتاجه، ويُنافس الفيلم بالمسابقة الرسمية للمهرجان.
وتشهد فعاليات المسابقة الرسمية بالدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي العرض العالمي الأول للفيلم بالمسابقة الرسمية، ويأتي الفيلم من إخراج لين رامزي وسيناريو وحوار إندا والش، أليس بيرش وأحداثه مقتبسة من رواية بالاسم نفسه للكاتبة أريانا هارويتز، وصدرت عام 2017، ويأتي الفيلم من إنتاج النجمة جينيفر لورانس التي تُجسِّد بطولة الفيلم أمام روبرت باتينسون.
يُمكنكم قراءة: قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان السينمائي
ودارت أحداث فيلم "Causeway" حول جندية أمريكية تُعاني من آثار إصابة بالغة بالمخ في أثناء مُشاركتها بالحرب في أفغانستان، وتبدأ في الكفاح لاستعادة حياتها السابقة والتأقلم مع الأمر، وجاء الفيلم من إخراج ليلى نويجباور ومن تأليف أوتسيا موشفيغ، إليزابيث ساندرز.
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أحداث وفريق عمل فيلم Die, My Loveوتدور أحداث فيلم Die, My Love في إطار من الإثارة حول سيدة تُصبح أماً لأول مرة، وتُصاب باكتئاب ما بعد الولادة، وأيضاً بمرض الذهان، وبشكل خاص بعد انهيار علاقتها الزوجية.
وتشهد فعاليات المسابقة الرسمية بالدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي العرض العالمي الأول للفيلم بالمسابقة الرسمية، ويأتي الفيلم من إخراج لين رامزي وسيناريو وحوار إندا والش، أليس بيرش وأحداثه مقتبسة من رواية بالاسم نفسه للكاتبة أريانا هارويتز، وصدرت عام 2017، ويأتي الفيلم من إنتاج النجمة جينيفر لورانس التي تُجسِّد بطولة الفيلم أمام روبرت باتينسون.
يُمكنكم قراءة: قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان السينمائي
تجربة جينيفر لورانس مع الإنتاج السينمائيويُعَدُّ فيلم Die, My Love هو التجربة الثانية للنجمة جينيفر لورانس بعالم الإنتاج السينمائي، وكانت تجربتها الأولى عام 2022 من خلال إنتاج فيلم " Causeway"، الذي جسَّدت بطولته أمام بريان تيري هنري.
ودارت أحداث فيلم "Causeway" حول جندية أمريكية تُعاني من آثار إصابة بالغة بالمخ في أثناء مُشاركتها بالحرب في أفغانستان، وتبدأ في الكفاح لاستعادة حياتها السابقة والتأقلم مع الأمر، وجاء الفيلم من إخراج ليلى نويجباور ومن تأليف أوتسيا موشفيغ، إليزابيث ساندرز.
جينيفر لورانس تُرزق مولودَها الثانيرحبت النجمة العالمية جينيفر لورانس، هي وزوجها كوك ماروني بمولودها الثاني، وشوهد الزوجان وهما في نزهة معًا في مدينة نيويورك يوم الاثنين 31 مارس الماضي، بعد ولادة طفلهما، وفقًا لما أكدته مصادر لمجلة "People". هذا ولم يُدلِ الزوجان بأي تفاصيل عن الولادة ولم يكشفا عن اسم الطفل أو نوعه.
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لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».