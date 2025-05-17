Die My Love: دراما مشحونة بالمشاعر يشهد عرضه الأول بمهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 10:20 مساءً - في يومه الخامس، حيث تستمر عروض الأفلام ووصول النجوم والمشاهير ليشهدوا أفضل العروض السينمائية المشاركة بالمهرجان، يستضيف مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 أبطال فيلم Die My Love ليشهدوا العرض العالمي الأول له.

جينيفر لورانس نجمة رد كاربت Die My Love

شهدت السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي، وصول أبطال فيلم Die My Love أمام قصر المهرجانات، حيث التقطوا الصور التذكارية وسط تفاعل الجمهور المصطف بالخارج لمقابلة نجوم الفيلم. وقد خطفت النجمة العالمية جينيفر لورانس الأنظار بإطلالتها البيضاء، لتنضم لباقي فريق الفيلم وهم روبرت باتينسون، جوستين سياروتشي، الممثلة والمغنية الأمريكية سيسي سبيسك، المخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمصور السينمائي البريطاني لين رامسي، الممثل الأمريكي ليكيث ستانفيلد، المنتجة السينمائية والتلفزيونية البريطانية أندريا كالدروود، والمنتجة السينمائية الأمريكية مولي سميث. كل هؤلاء بالإضافة للمغني الفرنسي كريستين، ذا كوينز.

قصة فيلم Die My Love

هو فيلم إثارة أمريكي صدر عام 2025، وهومقتبس من رواية أريانا هارويتز التي تحمل الاسم نفسه، والتي صدرت عام 2017، وتتناول قصة الفيلم أم جديدة تُصاب باكتئاب ما بعد الولادة وتُصاب بالذهان، بينما تكافح جاهدةً لتقبّل الواقع. ويندرج الفيلم تحت نوعية الكوميديا السوداء والرعب والتشويق.

الفيلم من بطولة وإنتاج جينيفر لورانس، روبرت باتينسون، نيك نولت، قام بكتابته أريانا هارويتز، لين رامسي، وإيندا والش، ومن إخراج لين رامسي.

صُوّر الفيلم في كالجاري، كندا، بين أغسطس وأكتوبر من العام الماضي، وسُرّعت مراحل ما بعد الإنتاج على أمل الوصول إلى مهرجان كان. ثم أُضيف الفيلم متأخرًا إلى قائمة الأفلام المتنافسة، وعُرض أمام لجنة المهرجان بعد المؤتمر الصحفي الرسمي في 10 أبريل.

قد ترغبين في معرفة أمل كلوني بدون جورج كلوني على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

تجربة جينيفر لورانس مع الإنتاج السينمائي

Embed from Getty Images

ويُعَدُّ فيلم Die, My Love هو التجربة الثانية للنجمة جينيفر لورانس بعالم الإنتاج السينمائي، وكانت تجربتها الأولى عام 2022 من خلال إنتاج فيلم " Causeway"، الذي جسَّدت بطولته أمام بريان تيري هنري.

ودارت أحداث فيلم "Causeway" حول جندية أمريكية تُعاني من آثار إصابة بالغة بالمخ في أثناء مُشاركتها بالحرب في أفغانستان، وتبدأ في الكفاح لاستعادة حياتها السابقة والتأقلم مع الأمر، وجاء الفيلم من إخراج ليلى نويجباور ومن تأليف أوتسيا موشفيغ، إليزابيث ساندرز.

للمزيد من الأخبار: ما بين التكريمات والإطلالات المميزة.. مشاركة نجمات الفن العربي في مهرجان كان

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».