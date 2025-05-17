- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان، منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، روجه فيلم لفيلمه الجديد "أسد"، وذلك في أول منشور له بعد قرار إيداع ابنه داخل إحدى دور الرعاية، دون تحديد مدة، بعد اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ خاص.
وشارك رمضان متابعيه، صورة له من كواليس تصوير الفيلم المقرر عرضه قريبا في دور السينما.
وأرفق رمضان الصورة بتعليق لافت كتب فيه: "إن الله مع الصابرين". ما اعتبره البعض تعليقا على تطورات قضية ابنه.
كما روجه للفيلم بتعليقه قائلا: "فيلم ( أسد ) قريبًا"، وأشار إلى أن الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، والممثل أحمد بشاري، وسيناريو أحمد حافظ، والموسيقى التصويرية لهشام نزيه، وتصميم الأزياء لريم العدل.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين أبرزهم: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، على قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الممثلين.
كانت هذه تفاصيل خبر أول منشور من محمد رمضان بعد قرار نقل ابنه إلى دور رعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.