نشوى مصطفى تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - في لحظة من الحزن العميق، شاركت الممثلة المصرية نشوى مصطفى متابعيها صورة لزوجها الراحل، عبر حسابها، وكتبت رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن ألم الفقد وحنينها لرفيق عمرها الذي رحل بعد 33 عاماً من الحياة المشتركة، وكتبت نشوى: "أكرمك الله وغفر لك، ورزقك سعادة الآخرة يا عماد.

.. أكرمني الله بوجودك في حياتي، وانتقالك جعله الله سببًا للقرب أكثر منه سبحانه... جزاك الله خير الجزاء عني وعن أولادنا، والله كنت خلوقًا كريمًا رحيمًا بالضعفاء"، وفي منشور آخر، عادت الممثلة المصرية لتفتح قلبها بكلمات مؤثرة عن رحلة العمر التي جمعتها بزوجها، قائلة:

"سترتني، ربنا يسترك... أكرمتني، ربنا يكرمك... سيبت لي أجمل هدية: ولادنا، ربنا يهديك بالفردوس الأعلى، وتابعت: "33 سنة ستر وكرم ومحبة ورحمة... علمتني أكون في معية الله، أتوكل عليه، أكرم ضيوفي، أتواضع، وأسير بعزة نفس. لكن نسيت تعلمني أعيش من غيرك..."، وعبّرت نشوى عن مدى تعلقها بزوجها، قائلة: "كنت في كل لحظة جنبي، في مرضي، في ضيقي، في فرحي... كنت أبويا وأخويا وجوزي وابني وسندي في الحياة... دلوقتي مش عارفة أكمل من غيرك."

واختتمت رسالتها بنداء للجمهور: "ادعوا له بالرحمة... وادعوا لي ولأولادي بالصبر والثبات... ففقدانك فوق طاقتي."