خلال ساعات.. "فرانكلين" يلفت الأنظار ويتصدّر المراتب الأولى

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ميرنا وليد - بيروت - انطلق عرض مسلسل "فرانكلين" على نتفليكس قبل ساعات، وحقق تفاعلاً واسعاً وتصدر نسب المشاهدة، حيث دخل قائمة Top 10 عالمياً، وتصدر في لبنان، كما حلّ ضمن المراتب الأولى في مصر، السعودية، الإمارات، والمغرب العربي.
العمل من إنتاج Eagle Films للمنتج جمال سنان، وإخراج حسين المنباوي، وتأليف شيرين خوري، ويجمع مجدداً الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والممثل السوري محمد الأحمد إلى جانب طوني عيسى، فايز قزق، وسام صليبا وآخرين.
المسلسل يشكّل أول تعاون أصلي بين نتفليكس وEagle Films، ويقدم تجربة درامية مختلفة بصرياً ومضموناً، تعكس مستوى إنتاج عالي يخدم تطور الدراما العربية ويعد بانطلاقة قوية على المنصة العالمية.
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