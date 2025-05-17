بالصورة- التركيّ جان يامان يتجاهل الإنتقادات ويحط في دبي

نشر الممثل التركي، جان يامان، عبر تطبيق”إنستغرام”، صورة ضخمة لإعلانه الجديد لمسلسل “El Turco” الذي بدأ الترويج له عبر أحدى المنصّات في دبي.

ورغم ترقّب الجمهور للعمل، إلا أن الجدل حول جان يامان ما زال قائماً في تركيا، بعدما مُنع عرض المسلسل على إحدى المنصّات التركية، بسبب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه يفضّل إيطاليا على بلده تركيا.

هذا الموقف أثار موجة من الانتقادات، حيث اتّهمه البعض بـ”التنكّر لأصله” و”إنكار فضل الدراما التركية” في شهرته وتطوّرت ردود الافعال لدرجة أن البعض طالب بسحب جنسيته التركية ومنعه من دخول البلاد.

نذكر اخيراً ان مسلسل El Turco الذي صوّره جان يامان، من إنتاج Ay Yapım وقد اكتمل تصويره في بودابست تحت ادارة المخرج أولوتش بايراكتار وبمشاركة الممثلة الإيطالية غريتا فيرو.

المسلسل من كتابة كرم ديرين وجيزيل هزال تنيم وهو مكوّن من ست حلقات ويحكي قصة بلابان حسن، جندي في الجيش الإنكشاري، استقر في “موينا” بعد معركة فيينا عام ١٦٨٣، حيث أطلق عليه السكان المحلّيون لقب El Turco.