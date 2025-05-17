بعدما كشف موقع “الخليج 365” كافة التفاصيل، ظافر العابدين يعرب عن أمله بهذه الخطوة

عبّر الممثّل التّونسي ظافر العابدين عن سعادته بالمشاركة في الجزء الثّاني من فيلم “السّلم والثّعبان”، وهو من إخراج طارق العريان.

في هذا السّياق أعرب “العابدين” في لقاء مع “سينماتك”، عن أمله في أن تكون مشاركته مميّزة ومختلفة، مشيرًا إلى أنّ الجزء الجديد يختلف عن الجزء الأوّل، إذ “لكلّ زمن حكاياته وممثّلوه” على حدّ تعبيره. كما أكّد عدم ممانعته في إعادة تقديم الأفلام بحلّة جديدة، “إن توفّرت الإمكانية لذلك”.

يُذكر أنّ المخرج طارق العريان، كان قد صرّح في لقاء خاصّ مع “الخليج 365”، أن تصوير النّسخة الجديدة من فيلم “السّلم والثّعبان” انطلق فعليًّا، كاشفًا أنّ مشاركة ظافر العابدين، ليست كضيف شرف، بل هو يؤدّي دورًا محوريًّا في مجريات الأحداث.

وأضاف “العريان”، أنّ الفيلم لا يُعدّ استكمالًا لشخصيّات الجزء الأوّل، بل هو امتداد لموضوعه الأساسيّ، إذ تدور أحداثه بعد مرور عشر سنوات على الزّواج، لكن من خلال شخصيّات جديدة، مشيرًا إلى أنّ الممثّلة أسماء جلال ستلعب دور البطولة النّسائيّة، بعد اعتذار منّة شلبي لأسباب خاصّة بها.

وفي ما يتعلّق بجوهر الفيلم، أكّد “العريان”، أنّ العمل ينتمي إلى فئة الدّراما الاجتماعيّة الرّومنسيّة، مضيفًا أنّه سيكون أعمق من الجزء الأوّل، لأنّ الشخصيات نضجت وتطوّرت، متمنّيًا أن ينال إعجاب الجمهور.