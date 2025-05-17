كارول سماحة تستعد لـ "كلّو مسموح" في مهرجانات بيت الدين.. ووزير الإعلام بول مرقص ومنى الشاذلي ووفاء الكيلاني يدعمونهت

ميرنا وليد - بيروت - شهد مسرح كازينو لبنان مساء أمس إقبالًا لافتًا على عرض المسرحية الغنائية "كلّو مسموح" التي تؤدي بطولتها الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حيث امتلأت القاعة بالجمهور، يتقدّمه عدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية البارزة.

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كان من بين الحضور معالي وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، مستشارة الوزير الدكتورة إليسار ندّاف، والإعلاميتان المصريتان منى الشاذلي ووفاء الكيلاني، بالإضافة إلى الإعلامي كريستيان أوسي وزوجته الإعلامية نعمة عازوري، إلى جانب عدد من الوجوه الإعلامية والفنية المعروفة.

العرض الذي امتد لساعتين تميّز بإبهار بصري لافت واستعراضات مبهرة أضفت عليه طابعًا عالميًا، ما أثار تفاعل الجمهور وتصفيقهم المستمر طوال الأمسية.

يُعد "كلّو مسموح" أضخم عرض مسرحي غنائي يقدم في لبنان، وهو مستوحى من المسرحية العالمية الشهيرة Anything Goes من إنتاج Broadway، والحائزة على أكثر من 50 جائزة عالمية مرموقة.

وفي ختام العرض، أعرب كل من الوزير مرقص، ومنى الشاذلي، ووفاء الكيلاني عن إعجابهم الكبير بالمستوى الفني للمسرحية وبالأداء المتميز لكارول سماحة، مشيدين بالإنتاج الراقي الذي حمل بصمة عالمية.

ومن الجدير بالذكر أن العرض الختامي لـ"كلّو مسموح" يقام مساء السبت 17 أيار على خشبة مسرح كازينو لبنان، على أن تنتقل المسرحية في الصيف إلى مهرجانات بيت الدين الدولية حيث تُقدّم في أمسيتين مميزتين يومي 23 و24 تموز/يوليو المقبل.