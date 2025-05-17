هنا الزاهد تستمتع بوقتها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هنا الزاهد على متابعيها في أحدث ظهور لها عليهم من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت و هي تستمتع بوقتها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مرتديةً توب اسود ضيق، مع سروال جينز واسع و سترة كروب من الجلد، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ في اجواء شتوية مميزة.



و في وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجمهور مقطع فيديو طريف عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه من أحد شوارع باريس، بإطلالة أنيقة للغاية.

وفي التفاصيل، إختارت هنا الزاهد بليزر باللون الأسود قصير بأكتاف عريضة، وأكمام من طبعة الفهد، أضافت إليها سروال باللون الأسود شفاف، مع حزام من الجلد وحقيبة يد صغيرة من Dolce & Gabbana وقفاز أسود قصير من الجلد الأسود، مع نظارات شمسية سوداء.

وما لم يكن متوقع كان ظهور هنا بحذاء الفنادق المريح بدلاً من حذاء رسمي يليق بالإطلالة، وهو ما دفعها للضحك، وعلقت على المنشور قائلة: "التوقعات مقابل الواقع كل فتاة ستتفهم هذا الأمر"

