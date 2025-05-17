بطريقة رومانسية.. ريم سامي تحتفل بعيد زواجها الأول

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ريم سامي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماهي، منشور احتفلت من خلاله بمرور أول عام على زواجها من محمد المغازي.



ونشرت ريم مجموعة صور تجمعها بزوجها، وأرفقتها برسالة رومانسية عبرت فيها عن حبها الكبير له، وكتبت فيها: "مرّت ٣٦٥ يومًا، وأنت لستَ حب حياتي فحسب، بل أنت صديقي المُفضّل، شخصيتي المُفضّلة، الشخص الذي أعتمد عليه في كل شيء.. ذكرى زواج أولى سعيدة، وأتمنى لك أيامًا مليئة بالحب والضحك والذكريات التي لا تُنسى معًا".

يذكر أن ريم سامي كانت قد احتفلت بزواجها على رجل الأعمال محمد المغازي يوم 17 أيار/ مايو عام 2024.