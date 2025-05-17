بعد 31 عاما.. رسالة نادرة لـ عبد الحليم حافظ تحسم جدل علاقته بـ سعاد حسني

ميرنا وليد - بيروت - نشرت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، بيانا ردت فيه على شائعة زواجه التي أثارت الجدل مؤخرا.



وكشفت العائلة في البيان الذي نشرته عبر حساب "منزل عبدالحليم حافظ" عبر موقع التواصل الاجتماعي، أنها وجدت ضمن مقتنيات الراحل، رسالة كانت قد وجهتها له سيدة ارتبط اسمها بشائعة زواجه منها، ذلك في إشارة إلى الفنانة الراحلة سعاد حسني، بحسب تعليقات المتابعين.

وأشار البيان إلى أن "إشاعة الجواز اللي طلعت بعد وفاتك بـ17 سنة من ناس المفروض أنهم كانوا أصدقاءك، واستمرت الإشاعة من دون أي مستند أو دليل وكان نفسي ألاقي حاجة تنفيها بدليل قاطع".

وأضاف البيان: "من يومين بس وأنا بقلب في جواباتك الشخصية وبقراها بتمعن لقيت جواب مرسل لك بخط يد السيدة اللي بعض الأشخاص أشاعوا إنك إتجوزتها. وتابع: "سطور قليلة في صفحة واحدة فيها رد على إشاعات بقالها 31 سنة والناس بتتكلم عنها لحد النهارده".

وجاء في الرسالة التي عرضتها أسرة عبد الحليم حافظ: "حبيبي حليم، حاولت ان انام حاولت ان انام وانا اقنع نفسي انك لابد انك ستتصل بي خصوصا بعد.. ارجو انك تخليني اكلمك كده زي ما بتكلم.. وصلتني للعربية بتاعتي نص توصيلة.. كنت فاكرة انك ضروري حتكلمني في التليفون اول ما توصل.. بعد ما تكون وصلت مفيد ولكنك لم تتصل بي ولم تفكر في.. حليم انا لا ادري ماذا افعل انني في قمة العذاب.. انني ابكي وانا نائمة ابكي ليلا نهارا ولا احب ان ترى دموعي لانني احبك ولا اريدك تكرهني، ولماذا تكرهني بعد ان كنت تحبني، الان تقول لكل الناس انا لا احبها ولكني احبك يا حليم... ماذا افعل قل لي يا حليم.. انني اصبحت حقيقة يا حليم اتعس مخلوقة على وجه الارض".

وأوضح البيان: "هذا الخطاب أرسلته السيدة الفاضلة لحليم بعد أن قرر حليم إنهاء علاقة الحب التي كانت في بدايتها، ونحن كعائلة لم ننكر أبداً أنه كان بينهما بداية قصة حب بريئة ومحترمة لم تكتمل، وحليم قرر إنهاء تلك العلاقة لأنه لم يكن في ارتياح وأصبحت العلاقة بعد ذلك مجرد علاقة صداقة وزمالة عمل يسودها التقدير والأحترام من الطرفين".

وتابع: ": للرد المسبق على كل إللي هيشككوا في هوية صاحبة الجواب، لم يتم نشر الجواب إلا بعد التحقق منه، وتقدروا بنفسكم وبكل سهولة تطابقوا خط اليد للأستاذة الفاضلة مع أي جوابات أو رسائل أخرى لها بخط يدها".

وختمت العائلة بيانها قائلة: "أنا حقيقي مرتاح وسعيد دلوقتي إن بعد 31 سنة قدرت أظهر الحقيقة لجمهورك وأيضاً لجمهور السيدة الفاضلة التي لم تدَّعِ أبداً طوال حياتها أنها تزوجتك".