شكرا لقرائتكم خبر عن وردة وبليغ حمدي.. ثنائي صنع نجح فنيا وإنسانيا وجمعهما ما يقارب من 150 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنانة وردة الجزائرية اليوم السبت 17 مايو، والتى تعد واحدة من أيقونات الطرب العربي الكلاسيكي، احتلت مكانة كبيرة فى تاريخ الفن العربى بعدما تركت بصمة كبيرة طوال مسيرتها الفنية، خاصة مع تنوع أعمالها ما بين الغناء والتمثل سواء على الصعيد السينمائى أو الدرامى أو الإذاعى.

شكلت الفنانة وردة الجزائرية ثنائياً ناجحاً مع الملحن الراحل بليغ حمدي، وهو من أشهر الثنائيات الفنية والإنسانية، جمعتهما قصة حب قوية، توجت بالزواج وعدد كبير من الألحان الخالدة، ويجتمع الكثير بأن بليغ حمدي صنع مشوار وردة الجزائرية من خلال الحان قدمها لها قرابة الـ 150 لحن.

قدمت وردة الجزائرية أغانى تنوعت بين العاطفية والوطنية، وأبرزها، "العيون السود"، و"أحبك فوق ما تتصور" و"على الربابة"، و"ليل يا ليالي" و"ليالينا" و"والله يا مصر زمان" و"حلوة بلادي السمرا" و"احضنوا الأيام"، و"ولاد الحلال"، و"حنين"، و"وحشتوني"، و"اشتروني"، و"حكايتي مع الزمان"، و"خليك هنا"، و"دندنة"، و"لو سألوك"، و"مالي"، و"مسا النور والهنا"، و"أنا عندي بغبغان" للأطفال، وأغنيات أخرى بمسلسل «أوراق الورد» الذي قامت وردة ببطولته.

وُلدت وردة لأبٍ جزائري وأم لبنانية وجاءت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أول بطولاتها السينمائية المظ وعبده الحامولي.

بدأت الفنانة الجزائرية الراحلة حياتها الفنية منذ الصغر وانطلقت في الغناء منذ نعومة أظافرها، حيث كانت تقدم في فرنسا العديد من أغنيات ام كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ.

وكان يشرف على تعليمها الغناء المغني التونسي الراحل الصادق ثريا في نادي والدها بفرنسا، حتى أصبح لها فقرة خاصة بالنادي وقدمت فيها أغنيات كثيرة من زمن الفن الجميلة.