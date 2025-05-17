يسرا تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل مشاركة مصر في مهرجان كان وأحدث أعمالها السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 04:27 مساءً - التقت الخليج 365 بالفنانة يسرا على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري.

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

أشادت الفنانة يسرا بالفنانة أمينة خليل التي كشفت في لقاءٍ سابق لها أنها تعتبر يسرا أيقونة لـ Women in Cinema، وقالت أنها أصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها، خاصةً وأنها تركز في اختيارتها الفنية بشكلٍ كبير، وتحرص دائماً على الظهور بشكلٍ مختلف ومتجدد، وأشادت بمشاركتها خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "لام شمسية".

تحدثت يسرا عن مقارنتها بالفنانة ميريل ستريب وأكدت أنها نجمة عالمية مميزة واستطاعت أن تقدم أدوار أيقونية مختلفة خلال مشوارها الفني، وحول إمكانية إعادة تقديم أحد أفلامها بنسخة عربية أكدت أنه من الصعب اتخاذ هذا القرار لأن المقارنة ستكون صعبة.

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تواجد مصر في مهرجان كان

أكدت يسرا أن مصر متواجدة في مهرجان كان منذ 16 عام، لكن هذا العام حضور مصر قوي ومميز، وقالت أن قوة مشاركة مصر جاءت منذ سنوات عندما بدأ المخرج العالمي يوسف شاهين بتقديم مصر بشكلٍ مختلف، وأشادت بجميع القائمين على صناعة السينما بدايةً من العامل الذي يواصل عمله لساعات طويلة دون أي شكوى.

وعن آخر أعمالها كشفت يسرا لسيدتي أنها تواصل تصوير فيلم جديد مأخوذ عن قصة حقيقة اسمه "بنات فاتن"، إخراج محمد نادر، وسيشاركها البطولة باسم سمرة، هدى المفتي، وبسمة.

حفل المرأة في السينما Women in Cinema

أُقيمت فعالية المرأة في السينما Women in Cinema التي تحتفل بالنساء اللواتي يُحدثن نقلة نوعية في مسيرتهن المهنية من جميع أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا، سواء من هنَّ أمام الكاميرات أم من هنَّ خلفها، مساء يوم الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي 2025، وبحضور النساء المكرمات وكذلك عدد من نجوم السينما ومشاهير العالم.

وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.

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