هند صبري تكشف حقيقة تقديم موسم جديد للبحث عن علا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 04:27 مساءً - حلت الفنانة هند صبري ضيفة على الإعلامي محمد قيس في برنامج "عندي سؤال"، وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن تفاصيل خاصة بمشوارها الفني ومعتقداتها الشخصية.

تجربة البحث عن علا

تحدثتعن أحدث مشاريعها الفنيةوقالت: "الجزء الثاني منمن حيث نسب المشاهدة اتشاف أكثر من الأول، لكن يمكن الزخم على السوشيال ميديا كان أقل". وحول تقديم موسم جديد من العمل قالت أنه من جعلها تنتبه وتراجع نفسها هو الدخول في الإفراط في تقديم الشخصية، مضيفة: "الشخصية لو ملهاش دوافع خاصة إنها يكون لها جزء ثالث مش هعمله، مش عايزة أدخل في حتة الاستسهال، مفتكرش في جزء ثالث من. ده مش قراري لوحدي، لكن مش شايفة حاجة جديدة لعلا ممكن تقولها".

أكدت هند صبري أنها طوال مشوارها الفني لم تقدم أي مشروع فني من أجل المال، وأكدت أن انشغالها في أعمال أخرى يعطيها حرية الاختيا وقالت: "المهم يكون عندك حرية ترفض حاجات إنت مش عايز تعملها، أو حاجات عايز تعملها بس شايف إنك عاوز ترتاح وتاخد أجازة، أنا اعتذرت عن كذا حاجة السنة اللي فاتت لإني مليش نفس أشتغل".

أحدث أعمال هند صبري

يُشار إلى أنتعاقدت مؤخراً على مسلسل "دم على نهد"، المأخوذ من رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير إبراهيم عيسى، ويواصل صناع العمل كتابة الحلقات ومن المفترض أن يتم ترشيح باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "دم على نهد" مكون من 10 حلقات، مأخوذ عن أحدث روايات الكاتب إبراهيم عيسى التي تحمل نفس الاسم، وكتب السيناريو والحوار وائل حمدي ومحمد هشام عبية، والإخراج لمريم أحمدي، والإنتاج لصادق الصباح.

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