في يوم ميلادها إليكم سر تربع الملكة ماكسيما على قلب الشعب الهولندي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 04:27 مساءً - يوافق اليوم 17 مايو يوم ميلاد الملكة الهولندية ماكسيما، زوجة الملك ويليم ألكسندر، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1971. وتُعد الملكة ماكسيما واحدة من أبرز الشخصيات الملكية في أوروبا المعاصرة، حيث تجمع بين الأناقة الملكية والكفاءة المهنية والالتزام الإنساني، إذ تتمتع بمزيجٍ قوي من الإنسانية والذكاء الممزوجٍ بأخلاقيات عملٍ قوية وطبيعةٍ ملكيةٍ متواضعة، جعلتها تحظى بشعبيةٍ واسعةٍ في هولندا.

أعمال خيرية للملكة ماكسيما تجعلها في الصدارة

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تتبنى الملكة ماكسيما عدة قضايا ومهام جعلتها قريبة من الشعب الهولندي رغم أن طريق دخولها للعائلة المالكة لم يكن سهلاً. كما أن عائلة الزوجين الملكيين كبيرة وودودة، ويظهران دائماً معاً في الاحتفالات الخاصة.

ترعى الملكة ماكسيما مع زوجها الملك ويليم ألكسندر صندوق أورانج، الذي كان هبة من الشعب الهولندي بمناسبة زواجهما عام 2002. ويعمل هذا الصندوق على تعزيز الرعاية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في هولندا. ومن خلاله يتمكن الزوجان من توسيع وتعميق مشاركتهما في المجتمع، والوفاء بدورهما في توحيد الشعب وتشجيعه.

مع زوجها الملك ويليم ألكسندر صندوق أورانج، الذي كان هبة من الشعب الهولندي بمناسبة زواجهما عام 2002. ويعمل هذا الصندوق على تعزيز الرعاية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في هولندا. ومن خلاله يتمكن الزوجان من توسيع وتعميق مشاركتهما في المجتمع، والوفاء بدورهما في توحيد الشعب وتشجيعه. الملكة ماكسيما هي راعية كرسي الأمير كلاوس، الذي خُصص لتعزيز التعليم والبحث المتعلقين بقضايا التنمية الدولية.

هي راعية كرسي الأمير كلاوس، الذي خُصص لتعزيز التعليم والبحث المتعلقين بقضايا التنمية الدولية. تشغل الملكة ماكسيما منصب الرئيس الفخري لمنصة إدارة الأموال بحكمة منذ عام 2010، لذلك فهي تُركز على أهمية التثقيف المالي وإدارة الأموال بحكمة، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال والشباب، كما تُجري مشاورات مع الجهات المعنية حول سبل زيادة الوعي المالي لدى الأفراد وقدرتهم على التكيف مع الظروف.

منصب الرئيس الفخري لمنصة إدارة الأموال بحكمة منذ عام 2010، لذلك فهي تُركز على أهمية التثقيف المالي وإدارة الأموال بحكمة، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال والشباب، كما تُجري مشاورات مع الجهات المعنية حول سبل زيادة الوعي المالي لدى الأفراد وقدرتهم على التكيف مع الظروف. الملكة ماكسيما عضو في اللجنة الهولندية للمشاريع، التي تُركز على تعزيز إمكانات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عضو في اللجنة الهولندية للمشاريع، التي تُركز على تعزيز إمكانات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ 10 يونيو 2015، ترأست الملكة ماكسيما فخرياً منصة سفراء الموسيقى في منصة المدارس.

ترأست الملكة ماكسيما منظمة SchuldenlabNL فخرياً، التي تهدف إلى تحرير هولندا من مشاكل الديون لمساعدة الأشخاص على سداد ديونهم.

زواج الملكة ماكسيما والملك ويليم ألكسندر تحدى المعايير الملكية

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التقى الزوجان الملكيان عن طريق الصدفة عندما كانا في حفلٍ خاص مع الأصدقاء المشتركين في إسبانيا. وبينما كانت ماكسيما تعمل في ذلك الوقت في نيويورك، إلا أن سرعان ما تم نقلها للعمل في بروكسل، وبدأت اللقاءات مع الملك المستقبلي لمدة عامين، حتى اقترح عليها الزواج.

ومن أجل إتمام هذا الزواج، كان على الأمير ويليم ألكسندر- آنذاك- الحصول على إذن ليس فقط من والدته، الملكة بياتريكس، ولكن أيضاً من البرلمان. لمدة شهر تقريباً، كان هناك نقاش حول ما إذا كان يمكن منح الشباب الإذن بالزواج، وعارض العديد من البرلمانيين زواج الأمير. وبعد مفاوضات طويلة، تم اتخاذ قرار لصالح الأمير وعروسه، وتم الحصول على إذن بالزواج. فإذا لم يتم الحصول على إذن، كان من الممكن أن يتزوج الأمير ويليم ألكسندر على الرغم من الرفض، ولم يكن من الممكن أن يتسلم العرش (مثل قصة الملك البريطاني إدوارد الثامن وأليس سيمبسون، عندما تنازل الملك عن العرش من أجل الحب). ولحسن الحظ، لم يضطر الأمير الهولندي إلى القيام بذلك.

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أعلنت الملكة بياتريكس وزوجها الأمير كلاوس خطوبة ماكسيما والأمير ويليم ألكسندر في 31 مارس 2001. وبعد أقل من عام بقليل، في 2 فبراير 2002، تزوجت ماكسيما وويليم ألكساندر. أقيم حفل الزواج المدني في مبنى البورصة القديمة، وأقيم حفل الزفاف في الكنيسة الكالفينية XV Nieuwe Kerk.

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للملكة ماكسيما والملك ويليم ألكسندر ثلاث بنات. الكبرى الأميرة "كاترينا أماليا" وهي وريثة العرش، ولدت عام 2003 في مستشفى برونوفو في لاهاي. أنجبت ماكسيما ابنتها الوسطى الأميرة "أليكسيا" في عام 2005. وولدت الصغرى الأميرة "أريانا" بعد ذلك بعامين، في عام 2007.

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