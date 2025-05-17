سامح حسين يكشف تفاصيل لقائه الأول بزوجته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 04:27 مساءً - حلَّ الفنان سامح حسين ضيفاً على الإعلامية منى الشاذلي برفقة زوجته وبناته، وروى خلال اللقاء تفاصيل تتعلق ببرنامجه الشهير "قطايف"، بالإضافة إلى بعض الأمور التي تتعلق بحياته الشخصية.

قصة حب سامح حسين وزوجته

كشفخلال اللقاء تفاصيل تعرفه على زوجته وزواجهما، وقال أن البداية جاءت عندما دعاه صديقه لحضور زفافه، ورشح له وسام شقيقة العروس، فتوجه إلى حفل الزفاف بنية رؤية شقيقة العروس للزواج بها، لكنها لم تنال إعجابه بسبب المكياج المبالغ فيه والذي أثر على ملامحها بشكلٍ كبير.

زار سامح حسين صديقه في المنزل بعد عدة سنوات، وهناك رأى وسام مرة أخرى وأُعجب بها من أول نظرة، وطلب أن يتقدم لخطبتها بشكلٍ رسمي. وأكد أنه في بداية الأمر كانت ترفض والدة زوجته هذا الارتباط، لاعتقادها بأنه شخصية تافهه وغير مسئولة مثل رمزي التي قدمها في راجل وست ستات.

فيلم "استنساخ"

View this post on Instagram A post shared by ARM ARTS (@armartsproduction)

يُشار إلى أن فيلم "استنساخ" هو أحدث أعمالالسينمائية، وشاركه البطولة هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، ومجموعة من المواهب الشابة، وهو من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والغموض، وتتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع؛ مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدم التكنولوجي؛ حيث يحمل الفيلم طابعاً فريداً يمزج بين الخيال العلمي والتشويق.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».